Для будущих контрактников созданы все необходимые условия в подмосковном пункте отбора в Балашихе

За полгода работы Московский областной пункт отбора на военную службу по контракту стал одним из лучших в стране. Здесь созданы все условия для того, чтобы в одном месте у кандидата была возможность пройти все этапы.

Прибывающим в подмосковный пункт отбора предоставляют проживание, питание, обмундирование. Будущим контрактникам помогают оформить документы, созданы условия для прохождения медицинской комиссии и собеседования с психологом, есть возможность проконсультироваться с юристами, нотариусами, представителями банков и другими специалистами. В военной подготовке задействованы опытные инструкторы и ветераны боевых действий.

Как отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев, важно уделить максимальное внимание тем, кто подписывает контракт, кто, соответственно, будет защищать нашу страну. Глава региона лично побывал в пункте отбора на военную службу по контракту и проверил, как организована работа.

Получить дополнительную информацию о работе Центра подготовки контрактников в Балашихе можно по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77, на сайте и в чат-боте. Вопросы также можно направить на электронную почту info@kontraktmo.ru.