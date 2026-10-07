Врача королевской семьи Британии убили в собственном доме

В Британии предъявили обвинение 45-летнему Марку Кейну в убийстве супруги — врача общей практики Ханны Кейн, которая консультировала членов королевской семьи, пишет aif.ru со ссылкой на The Sun.

Тело 45-летней женщины обнаружили ранним утром 4 октября в доме в деревне Дерсингем графства Норфолк. В момент трагедии в жилище оставались дети, пишет The Sun со ссылкой на Королевскую прокурорскую службу.

На заседании в магистратском суде Нориджа представитель обвинения Джеки Хэнлон озвучила выводы судмедэкспертизы: у погибшей зафиксирована тупая травма правой части головы и повреждение, указывающее на механическое воздействие в области шеи. Прокурор отдельно подчеркнула, что все это происходило в присутствии детей.

Судья Мэтью Боун постановил передать материалы в Королевский суд Кингс-Линна и оставить обвиняемого под стражей. Марк Кейн, явившийся в темном свитере, назвал только имя, адрес и дату рождения. Вину он не признал.

Дом семьи расположен чуть более чем в полутора километрах от Сандрингемского дворца — одной из действующих королевских резиденций. Доктор Кейн вела прием в медицинском центре Гримстона и числилась среди специалистов, которых регулярно приглашали для помощи членам королевской фамилии. По данным The Sun, о гибели женщины проинформировали короля Карла и королеву Камиллу.

Коллега погибшей Джули-Энн Рейнер назвала Ханну выдающимся специалистом и невероятно светлым человеком, подчеркнув ее душевность и привязанность к семье. Медицинский центр Гримстона временно прекратил работу из-за «чрезвычайно тяжелых обстоятельств». Жители несут цветы к клинике и дому семьи. Следствие продолжается.