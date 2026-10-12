В Удмуртии медведи вышли на охоту за едой и перепугали жителей

Жители Вавожского района Удмуртии пережили беспокойные выходные: косолапых заметили сразу в двух местах. Медвежонка видели на улице Вавожа, а второй хищник объявился возле деревни Водзимонье, где разрыл котлован с кормами для животных. Видео с места событий появились в соцсетях, сообщает udm-info.ru .

Оба случая произошли в минувшие выходные, сообщает паблик «Вавож, Вавожский район» во «ВКонтакте».

Первого медведя заметили прямо в райцентре — на одной из улиц Вавожа. По словам местных, молодой хищник направлялся в сторону памятника погибшим воинам Великой Отечественной войны. На кадрах видно упитанного медвежонка: он быстро передвигался, но при этом успевал оглядываться на машину, из которой его снимали.

Второй инцидент произошел ближе к полудню возле Водзимонья. Там медведь забрел на бывшее кукурузное поле и разрыл котлован с кормами, заготовленными для животных местного хозяйства.

В Минприроды Удмуртии ранее отмечали, что в 2026 году нападений медведей на людей или домашний скот в республике не фиксировали. Встречи человека с косолапыми в лесах региона случаются нечасто — в среднем 10–15 раз за год.