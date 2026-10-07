Пьяный москвич швырнул кошек с 20 этажа на парковку
Житель Москвы выбросил трех кошек из окна 20 этажа, его задержали
Фото: [Медиасток.рф]
В Москве задержали мужчину, который в нетрезвом состоянии жестоко выбросил трех домашних кошек с 20-го этажа. Об этом сообщили в столичном управлении Росгвардии.
Шокирующий инцидент произошел на Литовском бульваре. Мужчина в нетрезвом состоянии по неизвестной причине выбросил всех троих кошек из окна 20-го этажа. Животные разбились насмерть, а их тела пробили крышу припаркованного у подъезда автомобиля.
На вызов приехал патрульный экипаж. К правоохранителям обратилась супруга подозреваемого — именно она рассказала, что ее 66-летний муж выбросил питомцев в окно.
Мужчину задержали и доставили в отделение полиции. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту жестокого обращения с животными.