Пьяный москвич швырнул кошек с 20 этажа на парковку

В Москве задержали мужчину, который в нетрезвом состоянии жестоко выбросил трех домашних кошек с 20-го этажа. Об этом сообщили в столичном управлении Росгвардии.

Шокирующий инцидент произошел на Литовском бульваре. Мужчина в нетрезвом состоянии по неизвестной причине выбросил всех троих кошек из окна 20-го этажа. Животные разбились насмерть, а их тела пробили крышу припаркованного у подъезда автомобиля.

На вызов приехал патрульный экипаж. К правоохранителям обратилась супруга подозреваемого — именно она рассказала, что ее 66-летний муж выбросил питомцев в окно.

Мужчину задержали и доставили в отделение полиции. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту жестокого обращения с животными.