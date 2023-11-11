Для взрыва на железной дороге под Рязанью использовали три килограмма самодельного устройства
Фото: [©Башир Алиев/РИА Новости]
Взрыв на железной дороге в Рязанской области был устроен посредством использования шести килограммов самодельного взрывного устройства. Об этом сообщается в одной из соцсетей.
Отмечается, что были задействованы два устройства с равным объемом взрывчатки.
Добавляется, что аппараты без удаленного управления были заложены под шпалы в десяти метрах друг от друга и сработали в момент наезда на них грузового состава.
Уточняется, что на данный момент следователи проводят проверку железнодорожного полотна на предмет других взрывчаток.