Для взрыва на железной дороге под Рязанью использовали три килограмма самодельного устройства

Взрыв на железной дороге в Рязанской области был устроен посредством использования шести килограммов самодельного взрывного устройства. Об этом сообщается в одной из соцсетей.

Отмечается, что были задействованы два устройства с равным объемом взрывчатки.

Добавляется, что аппараты без удаленного управления были заложены под шпалы в десяти метрах друг от друга и сработали в момент наезда на них грузового состава.

Уточняется, что на данный момент следователи проводят проверку железнодорожного полотна на предмет других взрывчаток.