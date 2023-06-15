По словам генерал-майора украинской армии в отставке Сергея Кривоноса, Незалежная может остаться без своей нынешней столицы из-за тактических ошибок нынешнего украинского лидера. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он также добавил, что неправильность тактики Зеленского приведет к боям в Киеве.

По мнению Кривоноса, российская армия является мощной, мотивированной и с большим хорошим опытом, кроме того, имеет значительный запас техники и оружия.

Он отметил, что ошибочная оценка украинским лидером потенциала России доказывает его неспособность правильно использовать ресурсы и создавать оборону.