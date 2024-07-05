Экс-президента Бразилии Болсонару обвинили в присвоении госимущества

Жаир Болсонару, бывший бразильский президент, возглавлял преступную группу из своих советников. Они все вместе занимались хищением государственного имущества, так считает национальная полиция. Об этом сообщил портал G1.

Против Болсонару возбудили уголовные дела о преступном сговоре, присвоении госимущества, а также отмывании денег. Помимо бывшего главы Бразилии, подобные обвинения выдвинули против еще 11 человек. Правоохранители считают, что Болсонару и его советники присваивали те подарки, которые получали от руководства других государств.

До этого неоднократно возникали публичные скандалы, связанные с подарками Болсонару, которые ему передавали за рубежом. В частности, только от Саудовской Аравии он получил ювелирные украшения на сумму в три с лишним миллиона долларов. Затем эти подарки пытался ввести в Бразилию сотрудник его администрации. Когда это не удалось, и ювелирка была конфискована на границе, Болсонару и его советники несколько раз попытались по новой завладеть данным имуществом.

Ранее пресса сообщала о серьезном наводнении, которое накрыло Бразилию. Из-за него погибло порядка 150 человек, еще около тысячи человек числятся в пострадавших. Причиной стихийного бедствия стали сильные дожди, из-за которых уровень воды в реках сильно поднялся.