Фура с десятками лошадей перевернулась в Челябинской области
В Челябинской области фура с лошадьми попала в ДТП, большинство животных погибло
Фото: [Волоколамск. Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка_00003.jpg/Медиасток.рф]
В Челябинской области перевернулась фура, перевозившая несколько десятков лошадей. Почти все животные погибли из-за полученных травм. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Трагедия произошла на трассе М-5 в районе города Сим. По предварительным данным, грузовик, перевозивший более десяти лошадей, не справился с управлением и опрокинулся. Животные получили тяжелые травмы — множественные переломы и ушибы. Часть из них погибла на месте, остальные — позже, несмотря на попытки спасти их.
Предположительно, лошадей везли в Монголию, но точные причины перевозки и обстоятельства аварии пока неизвестны. Специалисты разбираются, могла ли повлиять на ДТП перегрузка или нарушение правил транспортировки животных.
Ранее в США собака впала в летаргию из-за наркотического вещества.