Фура с десятками лошадей перевернулась в Челябинской области

В Челябинской области перевернулась фура, перевозившая несколько десятков лошадей. Почти все животные погибли из-за полученных травм. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Трагедия произошла на трассе М-5 в районе города Сим. По предварительным данным, грузовик, перевозивший более десяти лошадей, не справился с управлением и опрокинулся. Животные получили тяжелые травмы — множественные переломы и ушибы. Часть из них погибла на месте, остальные — позже, несмотря на попытки спасти их.

Предположительно, лошадей везли в Монголию, но точные причины перевозки и обстоятельства аварии пока неизвестны. Специалисты разбираются, могла ли повлиять на ДТП перегрузка или нарушение правил транспортировки животных.

