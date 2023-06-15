Гастроэнтеролог Парамонов перечислил способы избежать отравления шаурмой
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По словам врача-гастроэнтеролога Алексея Парамонова, при выборе шаурмы стоит следить, чтобы еда готовилась при покупателе. Об этом сообщает NEWS.ru.
Медик подчеркнул, что если она была расфасована и уже пролежала готовой несколько часов, то очень повышен риск отравления.
Он также добавил, что шаурму необходимо покупать в проверенных местах.
Парамонов уточнил, что необходимо обратить внимание при покупке шаурмы на ее запах и вкус.
Врач пояснил, что отравление данным продуктом случается на фоне размножения стафилококка в любой пище, находящейся в тепле. Кроме того, данная инфекция есть на руках многих людей, в связи с чем повар должен готовить блюда в перчатках.
Напомним, что вчера более 60 человек отравились шаурмой в Братске, из них почти 30 человек госпитализированы.