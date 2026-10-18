Интимный шантаж нейросетью стал новым оружием коллекторов в Москве

В Москве коллекторы перешли на новый уровень давления: чтобы выбить долг, они сгенерировали интимные фото должницы с помощью нейросети и начали засылать их женщине. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал «112».

По данным источника, 32-летняя Ирина (имя изменено) летом задержала платежи по кредитам и задумалась о банкротстве. В октябре с ней связались люди, назвавшиеся коллекторами. С этого момента они ежедневно отправляли москвичке ее «откровенные» снимки, созданные ИИ, и требовали денег. Женщина обратилась в полицию.

Это не единственная новость про нейросети в жизни россиян: ранее стало известно, что школьников начнут учить применять искусственный интеллект. С 1 сентября 2027 года учащиеся 10–11-х классов будут осваивать способы использования нейросетей в учебе и повседневной жизни.