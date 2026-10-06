За неделю из-за мошенников Нижегородская область потеряла десятки миллионов

На прошлой неделе жители Нижегородской области столкнулись с настоящей волной мошенничества: за несколько дней злоумышленники похитили почти 50 млн рублей. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

По данным пресс-службы регионального ГУ МВД, всего было зафиксировано 43 преступления, совершенных по разным схемам. Чаще всего преступники использовали обман при онлайн-покупках — таких случаев оказалось 24. Также широко применялась схема «декларирование сбережений» (10 эпизодов) и предложения дополнительного заработка (шесть случаев).

В полиции подчеркнули: настоящие сотрудники правоохранительных органов или государственных ведомств никогда не будут просить по телефону совершать какие-либо финансовые операции или переводить деньги. Этот совет особенно актуален в условиях роста числа подобных преступлений.

Последствия такой активности мошенников выходят далеко за рамки финансовых потерь для отдельных граждан. Они подрывают доверие к цифровым сервисам и создают атмосферу страха перед совершением даже обычных покупок в интернете. Кроме того, подобные случаи наносят удар по репутации добросовестных компаний и сервисов, которые невольно становятся инструментом в руках преступников.

Итогом недели стало очередное напоминание о важности цифровой грамотности и бдительности. Полиция призывает жителей региона быть осторожными, проверять информацию и не поддаваться на уловки телефонных аферистов. Только внимательность и критическое мышление помогут защитить свои средства от современных мошеннических схем.

Ранее сообщалось, что мошенники предлагают бесплатную вакцину от гриппа.