Дети на продажу: СОБР жестко зачистил многолетний притон в российском регионе

Силовики вломились к сутенерам, торговавшим школьницами в Кузбассе почти 10 лет

Безопасность

Фото: [istockphoto.com/blinow61]

В Кемерове задержаны трое местных жителей, подозреваемых в организации занятия проституцией. По версии полиции, они с января 2016 по октябрь 2026 года держали в областном центре нелегальный бизнес по продаже интим-услуг, причем среди вовлеченных были и несовершеннолетние. Об этом пишет VSE42.RU.

Как сообщили в ГУ МВД по Кузбассу, возраст задержанных — от 27 до 53 лет. Их взяли оперативники отдела по борьбе с организованной преступностью уголовного розыска совместно со следователями СУ СК России по Кузбассу. В задержании также участвовали бойцы СОБР Росгвардии.

Дома у фигурантов прошли обыски. Силовики изъяли компьютеры, банковские карты и другие предметы, которые помогут следствию.

Против задержанных возбудили уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией». Одна из фигуранток — 38-летняя женщина — уже отправлена под стражу.

Это далеко не первый подобный случай в регионе. Ранее сообщалось, что трое кемеровчан с 2017 года организовали и содержали притон. Кроме того, известно о другом шокирующем деле, где банда годами насиловала и продавала детей в проституцию. Писала редакция и о том, как в Кузбассе молодая девушка несколько месяцев склоняла девочку-подростка к занятию проституцией.

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