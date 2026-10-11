Сбой в аэропорту Сочи: на фоне падения обломков БПЛА массово переносят рейсы

По данным ассоциации, обошлось без пострадавших. Однако на территории воздушной гавани загорелось одно из административных зданий — возгорание уже потушили.

Ограничения на прием и выпуск самолетов пока действуют, десятки рейсов сдвинуты. Как отметили в АТОР, не менее 32 вылетов перенесли более чем на два часа. Корректировки коснулись как дневного, так и вечернего расписания.

Некоторым пассажирам придется ждать отправления особенно долго. Несколько бортов задержали на 14–15 часов. К примеру, самолет, который должен был вылететь в Москву в 1:25 мск, отправится лишь в 16:00 мск. Рейс в Казань сдвинули с 10:25 мск на 00:15 мск, а борт в Екатеринбург — с 8:40 мск на 20:10 мск.

Напомним, в ночь на 11 октября над территорией России уничтожили 479 украинских БПЛА самолетного типа. Часть дронов сбили над акваторией Черного моря, остальные — в 18 регионах страны, включая Краснодарский край.