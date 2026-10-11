Сбой в аэропорту Сочи: на фоне падения обломков БПЛА массово переносят рейсы

АТОР: в аэропорту Сочи изменили расписание 32 рейсов на фоне падения частей БПЛА

Безопасность

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Падение фрагментов украинских беспилотников на территорию аэропорта Сочи обернулось массовыми задержками рейсов. О произошедшем сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) в своем Telegram-канале.

По данным ассоциации, обошлось без пострадавших. Однако на территории воздушной гавани загорелось одно из административных зданий — возгорание уже потушили.

Ограничения на прием и выпуск самолетов пока действуют, десятки рейсов сдвинуты. Как отметили в АТОР, не менее 32 вылетов перенесли более чем на два часа. Корректировки коснулись как дневного, так и вечернего расписания.

Некоторым пассажирам придется ждать отправления особенно долго. Несколько бортов задержали на 14–15 часов. К примеру, самолет, который должен был вылететь в Москву в 1:25 мск, отправится лишь в 16:00 мск. Рейс в Казань сдвинули с 10:25 мск на 00:15 мск, а борт в Екатеринбург — с 8:40 мск на 20:10 мск.

Напомним, в ночь на 11 октября над территорией России уничтожили 479 украинских БПЛА самолетного типа. Часть дронов сбили над акваторией Черного моря, остальные — в 18 регионах страны, включая Краснодарский край.

Актуально

Читайте также

Дело об убийстве подростка в лесу приняло неожиданный оборот в суде

Дело об убийстве подростка в лесу приняло неожиданный оборот в суде

«Безнаказанность и происки конкурентов»: что может стоять за отравлениями в популярной сети фастфуда

«Безнаказанность и происки конкурентов»: что может стоять за отравлениями в популярной сети фастфуда

ВС РФ бьют по тылам: военный эксперт объяснил цели ударов по мостам Киева

ВС РФ бьют по тылам: военный эксперт объяснил цели ударов по мостам Киева

30 лет войны или крах через год? Военэксперт объяснил, где Киев возьмет людей и оружие

30 лет войны или крах через год? Военэксперт объяснил, где Киев возьмет людей и оружие

Роспотребнадзор раскрыл причину противоэпидемических мероприятий в Иркутской области

Роспотребнадзор раскрыл причину противоэпидемических мероприятий в Иркутской области

Роковой цех: взрыв на химзаводе в Краснозаводске мог повторить сценарий трагедии 11-летней давности

Роковой цех: взрыв на химзаводе в Краснозаводске мог повторить сценарий трагедии 11-летней давности

Медведи в Подмосковье: жителям напомнили инструкцию по выживанию

Медведи в Подмосковье: жителям напомнили инструкцию по выживанию

В Крыму ищут туристов, застрявших в пещере из-за паводка

В Крыму ищут туристов, застрявших в пещере из-за паводка

За неделю из-за мошенников Нижегородская область потеряла десятки миллионов

За неделю из-за мошенников Нижегородская область потеряла десятки миллионов

Массовые задержки в аэропортах Москвы: сотням самолетов вынужденно меняли расписание

Массовые задержки в аэропортах Москвы: сотням самолетов вынужденно меняли расписание

Новая схема: мошенники предлагают бесплатную вакцину от гриппа

Новая схема: мошенники предлагают бесплатную вакцину от гриппа

Российскую туристку и ее дочь избили на популярном курорте во Вьетнаме

Российскую туристку и ее дочь избили на популярном курорте во Вьетнаме

Добавьте mosregtoday.ru в избранное