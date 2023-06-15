Оказалось, что он регулярно общался с журналистом из информационного агентства Yle.

Миикка Каскинен, работник издания Ilta-Sanomat, немного рассказал о личности гражданина Финляндии, который служил в рядах ВСУ и погиб во время прошедших выходных. Оказалось, что это был молодой человек в возрасте менее 30 лет. Он незадолго до смерти оставил некие материалы.

«Когда я выберусь с передовой, вы получите довольно много материала», - заявил наемник.

Помимо этого он неоднократно упоминал, что украинским военнослужащим сильно не хватает профессионализма, и критиковал подготовку солдат по стандартам НАТО. По его утверждению, те, кто привык к ним, рискует «потерять голову» в кратчайшие сроки.