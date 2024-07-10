Сотрудники ФСБ предотвратили попытку украинских спецслужб подорвать трех высокопоставленных российских офицеров, задержан россиянин, завербованный ГРУ, готовивший теракт. По словам историка спецслужб Олега Хлобустова, киевский режим не оставляет попыток применять террористические методы для диверсий на территории нашей страны. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что это далеко не первые случаи разоблачения подготовленных украинской разведкой диверсий и террористических актов. На этот раз украинские спецслужбы поставили подготовку диверсионных и террористических актов практически на поток, и они их не прекратят.

По мнению эксперта, все происходит при непосредственной поддержке западных стран, ля которых это является позором и безусловным фактором, который в дальнейшем окажет влияние на отношения Москвы с этими государствами.

Он отметил, что отечественные спецслужбы выполняют высококачественную работу по предотвращению таких преступлений киевского режима.