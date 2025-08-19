Итальянский альпинист погиб при спасении россиянки на пике Победы

Итальянский альпинист Лука погиб во время героической попытки спасти травмированную россиянку на пике Победы в Киргизии. Спасатель скончался от переохлаждения и отека мозга после двух безуспешных попыток достичь пострадавшей на высоте свыше семи тысяч метров. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Трагедия разыгралась на одном из самых суровых семитысячников планеты. В среду, 13 августа итальянец вместе с немецким напарником предпринял первый штурм, чтобы добраться до россиянки Натальи. Им удалось передать ей спальник, еду и оборудование, что позволило женщине выжить. Однако на обратном пути силы покинули группу, вынудив их заночевать в горах.

На следующий день при спуске за помощью Лука получил критическое обморожение рук. Несмотря на это, альпинисты предприняли вторую отчаянную попытку через пик Важа Пшавела, но снова угодили в шторм с нулевой видимостью. Ночь на высоте 6800 метров стала роковой — у итальянца развился отек мозга. Спасти его не удалось. Тело героя сейчас находится в пещере на отметке 6900 метров. Спасатели надеются эвакуировать его вместе с Натальей, однако экстремальные условия сводят эти шансы к минимуму с каждым часом.

Ранее застрявшую на горе в Киргизии россиянку пообещали спасти в третий раз.