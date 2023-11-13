Израиль назвал «скорые» в секторе Газа законной целью из-за передвижения в них боевиков ХАМАС

Палестинские боевики спокойно перевозят в машинах скорой помощи оружие и перебрасывают в них свой контингент с места на место, поэтому такие машины уничтожаются израильскими военными.

В социальной сети опубликовано официальное сообщение израильской армии, которое объясняет нанесение ударов по каретам скорой помощи в Газе.

«ХАМАС использует машины скорой помощи для перевозки своего оружия и боевиков, чтобы маскировать их под гражданских лиц», - заявили представители ЦАХАЛ.

Вдобавок ко всему, больницы превращены в объекты инфраструктуры, которая используется террористами. Все это категорически противоречит международному праву, а значит, все такие объекты становятся законными объектами для нанесения по ним военных ударов.