Израиль назвал «скорые» в секторе Газа законной целью из-за передвижения в них боевиков ХАМАС
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Палестинские боевики спокойно перевозят в машинах скорой помощи оружие и перебрасывают в них свой контингент с места на место, поэтому такие машины уничтожаются израильскими военными.
В социальной сети опубликовано официальное сообщение израильской армии, которое объясняет нанесение ударов по каретам скорой помощи в Газе.
«ХАМАС использует машины скорой помощи для перевозки своего оружия и боевиков, чтобы маскировать их под гражданских лиц», - заявили представители ЦАХАЛ.
Вдобавок ко всему, больницы превращены в объекты инфраструктуры, которая используется террористами. Все это категорически противоречит международному праву, а значит, все такие объекты становятся законными объектами для нанесения по ним военных ударов.