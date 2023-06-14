Израильские истребители нанесли удар по Дамаску в Сирии

Комплексом «Бук» удалось сбить одну авиабомбу, сброшенную на окрестности Дамаска в Сирии в среду, 14 июня. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на контр-адмирала Олега Гуринова.

По словам Гуринова, удар был нанесен с двух истребителей F-15 ВВС Израиля, которые выпустили четыре управляемые авиабомбы. Сбить удалось одну. Атака была совершена ночью. По официальным данным, в результате инцидента никто не пострадал, но повреждения получили два складских помещения.

Известно, что атака производилась со стороны Голанских высот. Другие подробности уточняются.