Израильские власти собрались вести боевые действия в Газе весь текущий год

ЦАХАЛ будет проводить наземную операцию на западном берегу реки Иордан на протяжении всего 2024 года.

Израильская армия не собирается сворачивать свою операцию, которую она ведет в секторе Газа против боевиков ХАМАС. Об этом заявил начальник Генерального штаба Израиля Герци Халеви. По его утверждению, на протяжении всего 2024 года будут вестись боевые действия.

«Мы, безусловно, будем сражаться в Газе весь год», - подчеркнул он.

Его слова привело ТАСС. На севере страны израильтяне будут противостоять вооруженным боевикам формирований «Хезболла». Части, которые находятся на западном берегу реки Иордан, также будут начеку. Они будут давать вооруженный отпор любым попыткам их атаковать.