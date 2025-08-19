Ядовитые пауки-осы захватывают Россию: энтомолог объяснил, почему не стоит паниковать

Ядовитые пауки-осы активно расселяются по российским регионам, включая Подмосковье. Энтомолог Суязов объяснил причину их нашествия и рассказал об реальной опасности для людей. Об этом сообщает Regions.

Яркие пауки-осы, чей хищный вид пугает многих, перестали быть экзотикой для жителей центральной России. Эти членистоногие, официально именуемые аргиопа Брюнниха, массово фиксируются в Подмосковье, Татарстане и еще ряде областей.

По словам энтомолога Антона Суязова, причина экспансии — изменение климата. Теплые зимы позволяют южным видам уверенно продвигаться на север, осваивая новые территории. Теперь их можно встретить даже в Псковской области.

Специалист спешит успокоить: аргиопа не интересуется людьми и селится только там, где есть подходящая для паутины растительность. Его яд предназначен для мелких насекомых, а не для человека. Укус возможен исключительно в случае самозащиты, например, если паука придавили рукой. По болезненности он сравним с укусом осы и серьезной угрозы не представляет, за исключением индивидуальных аллергических реакций. Таким образом, несмотря на грозный вид, этот паук не несет опасности и является важной частью экосистемы, регулируя численность насекомых.

