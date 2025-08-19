Богомолы замечены в окрестностях Истры: биолог прокомментировала появление насекомого в регионе

Необычная встреча, которая сперва вызвала испуг, произошла с жительницей Истры Мариной Поповой. Поздним вечером во время выгула собаки на улице Босова домашний питомец первым обратил внимание на странное насекомое. Как сообщила женщина, ее первоначальной мыслью было то, что это саранча, которую она очень боится. Однако при ближайшем рассмотрении она поняла, что это был богомол. Свою находку горожанка сфотографировала и предоставила снимок редакции издания REGIONS.

По словам экспертов, подобные случаи уже не являются чем-то из ряда вон выходящим для региона. Согласно информации, предоставленной биологом Анастасией Коротковой в беседе с REGIONS, богомолы появляются в Московской области на протяжении нескольких последних лет. Ученые связывают этот феномен с изменением климатических условий.

Эксперт считает, что теплые зимы последних лет привели к тому, что кладки яиц насекомых не вымерзают, что позволяет популяции не только выживать, но и расширять свой ареал обитания. На юге Подмосковья, как утверждает биолог, эти насекомые обосновались на постоянной основе уже около семи лет. После вылупления молодые особи разлетаются, постепенно осваивая новые территории.

«Люди часто удивляются, когда встречают богомолов в Подмосковье, особенно ближе к осени. Но теперь эти насекомые стали обычными жителями региона. Бояться богомолов не надо и убивать их тоже не стоит. Насекомые приносят пользу — они уменьшают число вредных насекомых и паразитов», — объяснила в беседе с REGIONS биолог Анастасия Короткова.

