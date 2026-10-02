СМИ раскрыли происхождение версии о русском и украинце в экипаже Flydubai

Baza: шутка в чате про русского и украинца породила фейк про ЧП на Flydubai

Безопасность

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Слухи о том, что командиром и вторым пилотом скандального рейса Flydubai якобы были россиянин и украинец, оказались обычным фейком, родившимся из ироничного сообщения в рабочем чате израильских медийщиков. Непроверенная информация быстро попала в прямой эфир телевидения, после чего ее подхватила мировая пресса, пишет «Газета.ру» со ссылкой на Baza.

Как сообщает тг-канал и ряд СМИ, в закрытой группе популярного мессенджера, где состоят израильские репортеры, один из участников в шутку предположил, что напарники по кабине могли быть гражданами России и Украины. В чате находился ведущий израильского 12-го канала, который воспринял этот комментарий всерьез и выдал его в эфир без минимальной проверки. Вскоре иронию одного журналиста растиражировали ведущие международные издания.

Сам драматический инцидент на борту лайнера, выполнявшего рейс Дубай — Тель-Авив, произошел 30 сентября. Самолет подал тревожный сигнал о захвате и исчез с экранов радаров, после чего экстренно приземлился в Саудовской Аравии. По предварительным сведениям, второй пилот попытался спровоцировать авиакатастрофу. Капитан воздушного судна оказал ему сопротивление и получил серьезное ранение, а окончательно нейтрализовать нападавшего помогли неравнодушные пассажиры.

Официальные власти Израиля рассматривают произошедшее как возможный акт терроризма, однако версия о национальном конфликте пилотов не имеет под собой реальных оснований.

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