Пилоту Flydubai могут вынести смертный приговор за попытку теракта на борту

Пилоту Flydubai, устроившему кровавую расправу над напарником, светит высшая мера наказания. Речь идет о втором пилоте, который пытался организовать теракт в Израиле. О том, как сложится его судьба, написала газета Bild.

Как утверждает издание, в ОАЭ мужчину ждет предельно суровый приговор — его планируют огласить в Абу-Даби. Всплыли и новые детали: Хамам аль-Хаммами вынашивал идею авиакатастрофы еще в июле. Но в тот раз передумал — на борту летел его приятель.

Напомним, аль-Хаммами набросился на коллегу с авиационным топором, который хранился в кабине. Командиру воздушного судна он нанес тяжелые травмы — тот был в шаге от инвалидности. По итогу оба попали в больницу. Самолет с пассажирами успешно посадили другие пилоты, которые по счастливой случайности летели на борту в качестве пассажиров. Они также работают в авиакомпании Flydubai.