Россиянка избила гостя ложкой для обуви до потери сознания

В Междуреченске Кемеровской области женщина напала на своего возлюбленного с металлической ложкой для обуви, доведя его до потери сознания. Об этом пишет VSE42.RU .

Утром росгвардейцы получили сообщение о конфликте в одном из домов на улице Вокзальной. Прибыв на место, они обнаружили на лестничной площадке мужчину с телесными повреждениями. Пострадавший указал на квартиру, где, по его словам, находилась напавшая на него женщина.

По предварительной информации, мужчина пришел в гости к знакомой. На лестнице между ним и двумя соседками вспыхнул конфликт. Кузбассовец рассказал, что одна из женщин начала наносить ему удары металлическим обувным рожком по голове. После нападения гражданин потерял сознание, а придя в себя, обнаружил пропажу мобильного телефона, сообщает управление Росгвардии по Кузбассу.

Тем временем женщины вызвали полицию, заявив, что неизвестный пытается попасть в их квартиру. Однако росгвардейцы выяснили, что телефон находится именно внутри помещения. Это подтвердилось, когда по просьбе кузбассовца на его номер позвонили — мобильник зазвонил в квартире.

В итоге 35-летнюю женщину с признаками алкогольного опьянения задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Известно, что ранее она уже привлекалась к административной ответственности.