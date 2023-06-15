Япония может поставить США крупнокалиберные снаряды для нужд Украины

Япония ведет переговоры о поставках артиллерийских снарядов калибра 155 мм в США, сообщает газета Wall Street Journal.

Япония ведет переговоры о поставках артиллерийских снарядов калибра 155 мм в США, сообщает газета Wall Street Journal.

Боеприпасы необходимы Пентагону, чтобы пополнить истощающиеся запасы для украинского контрнаступления. Напрямую поставлять летальное вооружение Украине в Токио воздерживаются.

Ранее сообщалось, что США закупят в Японии партию тротила для производства снарядов, необходимых киевскому режиму. Запрет решили обойти, объяснив, что взрывчатые вещества могут быть использованы не только в военной промышленности.

Артиллерийские снаряды калибром 155 мм используются ВСУ для обстрела Донбасса. Этот калибр подходит для большинства военной техники, которую Запад поставил Украине.