Юрист Кваша рассказал о способах спасения от новых методов мошенников

Недавно в Сбербанке заявили о случаях мошеннических схем, которые связаны с его клиентами. Так, преступники отправляют «удостоверения сотрудников банка» ради получения данных карты. Юрист Дмитрий Кваша рассказал о принципах работы новой схемы обмана и мерах предосторожности. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его мнению, данная схема очень старая. Цель аферистов проста - выманить платежные данные карты — 16-значный номер, имя владельца, период действия и трехзначный код на обратной стороне и, соответственно, код из сообщения от банка. Кроме того, они стремятся получить и данные для входа в личный кабинет клиента банка.

Юрист добавил, что часто мошенники просят установить очередное приложение, помогающее им удаленно получить доступ ко всем сервисам Сбербанка, чтобы злоумышленник могли перевести оттуда деньги на свой счет.

Он уточнил, что присылаемые мошенниками «документы» легко сделать в дизайнерских программах на обычном компьютере.

Кваша рекомендует взять паузу якобы для ознакомления с документами, после чего поинтересоваться у банка о взломе личного кабинета, а потом сообщить о мошеннике в правоохранительные органы.