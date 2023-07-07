К 6,5 годам приговорили иностранку, которая зарезала коллегу в Мытищах

К шести с половиной годам лишения свободы приговорили иностранку, которая зарезала коллегу в Мытищах. Как напомнили в ГСУ СКР по Подмосковью, преступление было совершено в январе текущего года.

По данным ведомства, женщина в возрасте 36 лет и ее 50-летний коллега находились на кухне одного из городских кафе. Между ними вспыхнула ссора, в ходе которой иностранка несколько раз ударила мужчину ножом. От полученных травм тот скончался на месте.

В рамках расследования провели ряд экспертиз, в том числе психолого-психиатрическую. Отбывать наказание женщина будет в колонии общего режима.