Кадыров опроверг гибель депутата Делимханова в зоне СВО

«Я это знал с самого начала фейкового вброса, но решил продемонстрировать всем, в первую очередь украинцам, до какой степени опустились их средства массовой информации», – сказал Кадыров.

С утра о гибели или ранении Делимханова начали сообщать украинские паблики. По словам главы Чечни, он специально «подлил масла в огонь», опубликовав в соцсетях обращение к украинской разведке с просьбой за щедрое вознаграждение найти «дорогого брата».

Кадыров опубликовал фотографию, на которой они вместе с Делимхановым обсуждают укрепление границ в Белгородской области.

Адам Делимханов находится в зоне боевых действий с начала спецоперации. В апреле 2022 года он получил звание Героя России.