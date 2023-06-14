Кадыров опроверг гибель депутата Делимханова в зоне СВО
Фото: [©Михаил Метцель/РИА Новости]
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что депутат Госдумы от республики Адам Делимханов «жив-здоров».
«Я это знал с самого начала фейкового вброса, но решил продемонстрировать всем, в первую очередь украинцам, до какой степени опустились их средства массовой информации», – сказал Кадыров.
С утра о гибели или ранении Делимханова начали сообщать украинские паблики. По словам главы Чечни, он специально «подлил масла в огонь», опубликовав в соцсетях обращение к украинской разведке с просьбой за щедрое вознаграждение найти «дорогого брата».
Кадыров опубликовал фотографию, на которой они вместе с Делимхановым обсуждают укрепление границ в Белгородской области.
Адам Делимханов находится в зоне боевых действий с начала спецоперации. В апреле 2022 года он получил звание Героя России.