Западные образцы, которые стоят на вооружении у ВСУ, заметно уступают новой гаубице, которая поступает в ВС РФ.

О новой артиллерийской самоходной установке «Коалиция-СВ», которая отправляется в российские войска с предприятий, рассказало издание Sohu, которое выпускается в Китае. Журналисты отметили, что оружие, которое поставляется украинцам Западом, уступает этой скорострельной и хорошо защищенной гаубице. Она способна выпускать до 16 снарядов в минуту.

«Против американских самоходных гаубиц М109 и французских CAESAR на Украине скоро будет вестись самый мощный огонь», - указали они в статье.

Авторы добавили, что российская артиллерия и так отлично себя зарекомендовала в зоне специальной операции, а с новейшими орудиями она получит еще большие возможности.