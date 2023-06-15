Красногорские спасатели ликвидировали «аварию на газопроводе»

В городском округе Красногорск сотрудники пожарно-спасательного гарнизона отработали схему ликвидации последствий аварии на газопроводе. Для отработки тактико-специальных учений и слаженности работы специальных служб использовали территорию котельной № 7.

Перед учениями разработали легенду, по которой беспилотник повредил газопровод. В разгаре отопительный сезон, и люди могут остаться без отопления и горячей воды — действовать нужно оперативно. Поэтому к ликвидации аварии подключаются все аварийные службы округа. Основные распоряжения и команды поступают из пожарно-спасательного гарнизона. Там наготове должны быть и команда, и техника, и спецсредства, пояснил замначальника 15-го пожарно-спасательного отряда МЧС по Подмосковью Денис Жуков.

Фото: [ пресс - служба администрации г.о. Красногорск ]

После ликвидации аварии восстанавливать подачу тепла и чинить поврежденное оборудование будут ремонтные группы «Красногорской теплосети». Гендиректор АО «Красногорская теплосеть» Александр Шалагин по своему опыту знает, что для полного восстановления работы котельной может потребоваться не менее полусуток.

Такие учения проходят в Красногорке каждые полгода — отрабатываются навыки, все действия закрепляются до автоматизма. Это поможет всем службам действовать слаженно в любой аварийной ситуации.