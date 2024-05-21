Крупный пожар произошел в здании бывшей фабрики в Подмосковье

Пожар начался накануне около восьми часов вечера, сегодня в 05:20 утра была объявлена ликвидация открытого горения. Для тушения спасатели задействовали высотную технику.

Очаг возгорания находится на кровле, она обрушилась. Огонь распространился на площади 3,6 тысячи квадратных метров, из горящего здания эвакуировали двадцать человек.

Установление всех обстоятельств пожара контролирует Ногинская городская прокуратура. По данным надзорного ведомства, информация о погибших и пострадавших не поступала.