Крупный пожар в цехе по производству резинотехнических изделий в Подмосковье полностью потушен

Крупное возгорание в цехе по производству резинотехнических изделий в подмосковном поселке Соропусковский полностью потушено, передает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Пожар в нежилом металлическом здании начался накануне около семи часов вечера. Огонь распространился на площади 1,2 тысячи квадратов.

За пятнадцать минут спасатели ликвидировали открытое горение. К тушению привлекали свыше полусотни человек и девятнадцать единиц техники.

Около шести часов утра в пятницу была объявлена ликвидация последствий пожара. Информация о пострадавших не поступала.