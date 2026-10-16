Крупный промышленный объект в Югре загорелся после атаки БПЛА

Кухарук взял на контроль ЧП с пожаром на промобъекте после атаки БПЛА

Безопасность

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

В Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа произошло возгорание на промышленном объекте. Причиной стала атака беспилотников. На месте работают экстренные службы, специалисты оценивают масштаб и характер ущерба. Об этом сообщает ugra-news.ru.

Губернатор Югры Руслан Кухарук сообщил, что держит ситуацию на личном контроле и все необходимые меры принимаются. Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным и проверенным источникам. Власти обещают оперативно информировать население о развитии событий.

Югорчан также просят не выкладывать в соцсети фото и видео последствий атак БПЛА. В регионе действует запрет на распространение информации о применении и последствиях средств воздушного нападения — тип, место нахождения, падения, запуска или траекторию полета, место атаки, факт поражения объектов и характер повреждений.

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