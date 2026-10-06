Дело об убийстве подростка в лесу приняло неожиданный оборот в суде

Судьбу обвиняемых в смертельной охоте в Кузбассе решит не судья, а коллегия присяжных. 6 октября 2026 года в Крапивинском районном суде прошло предварительное заседание по делу, которое взбудоражило весь регион. Об этом пишет VSE42.RU со ссылкой на Объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

На скамье подсудимых — трое местных жителей. Их обвиняют в незаконной охоте, из-за которой погиб несовершеннолетний.

По версии следствия, трагедия разыгралась 30 мая 2026 года на территории Крапивинского округа. Мужчины не имели разрешения на добычу бобра, но все равно отправились на охоту. С помощью тепловизора они заметили живой объект. Один из обвиняемых вышел из машины и выстрелил в его сторону. Пуля попала в голову подростку: выстрел оказался смертельным.

В ходе заседания адвокат одного из подсудимых заявил ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей, отметили в пресс-центре судов. Суд эту просьбу удовлетворил.

Отбор кандидатов в присяжные назначен на 29 октября 2026 года.

В августе сообщалось, что суд продлил арест трем охотникам по делу об убийстве подростка из хулиганских побуждений в Кузбассе.