Жуткая статистика: в российском регионе за месяц пропали 130 детей и подростков

В Кузбассе за сентябрь пропали 130 детей в возрасте до 17 лет

Безопасность

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Анастасия Сокова/Сгенерировано нейросетью]

В Кузбассе за сентябрь 2026 года в поисковый отряд «ЛизаАлерт» поступило 324 заявки на поиск пропавших людей. Из них 130 — дети до 17 лет. Такие данные озвучили в региональном отделении отряда, на которые ссылается VSE42.RU.

По информации «ЛизаАлерт», за месяц при участии волонтеров живыми удалось найти 276 человек. Еще пятерых обнаружили погибшими.

Судьба четырех человек пока неизвестна — их поиски не прекращаются. Добровольцы распространяют ориентировки, обзванивают больницы и отрабатывают поступающие свидетельства. Все поиски ведутся с участием правоохранителей.

Еще 38 заявок оказались неподтвержденными, а в одном случае удалось установить личность человека.

Отдельной строкой в статистике идут пожилые люди: в сентябре поступило 67 заявок на поиск кузбассовцев старше 60 лет. Особую тревогу вызывает статистика по детям: за месяц пропали 130 несовершеннолетних.

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