Массовые задержки в аэропортах Москвы: сотням самолетов вынужденно меняли расписание

Ограничения по безопасности обернулись сбоем на 230 рейсов в Москве

Безопасность

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Столичные аэропорты 8 октября столкнулись с массовыми сбоями: около 230 рейсов были отменены или отложены, пишет MSK.KP.RU. Сильнее всего пострадало Шереметьево, где изменения затронули порядка сотни вылетов и прилетов. Сопоставимая ситуация сложилась во Внуково — там показатель приблизился к 90. Причиной стали временные ограничения по безопасности.

Согласно данным онлайн-табло воздушных гаваней Московского региона, в Домодедово зафиксировано свыше 30 отмен и задержек, в Жуковском — семь. Кроме того, восемь бортов, следовавших в Москву, ушли на запасные аэродромы: четыре не смогли приземлиться в Домодедове и еще четыре — во Внуково.

Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. В ведомстве пояснили, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

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