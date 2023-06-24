Любой гражданин России в возрасте от 18 лет может обратится в центр по отбору в Балашихе
Фото: [Евгений Дудин]
Для того, чтобы заключить контракт на военную службу в Вооруженных Силах РФ, необходимы определенные критерии. Стать контрактниками могут граждане РФ или иностранцы старше 18 лет, имеющие основное общее образование и годные по состоянию здоровья.
Для определения состояния здоровья нужно пройти медицинский осмотр в военкомате или пункте отбора в Балашихе. Кандидату потребуется пройти собеседование с психологом. Также необходимо пройти медицинский осмотр в военном комиссариате и сдать нормативы по физической подготовке.
Напоминаем, что контрактникам в Московской области предоставляются льготы, а единовременная выплата составляет 600 тысяч рублей.
Более подробную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77, на сайте и в чат-боте. Вопросы также можно направить на электронную почту info@kontraktmo.ru.