Майор раскрыл изнанку работы хирургов на СВО

Майор Гречнев: медики в зоне СВО до последнего спасают конечности бойцов

Безопасность

Медики в зоне СВО даже при тяжелых травмах конечностей стараются сохранить руку или ногу, а ампутация становится крайней мерой. Об этом корреспонденту RT Юлии Мартовалиевой рассказал майор медицинской службы Сергей Гречнев. По его словам, госпиталь 37-го отдельного медбатальона работает как полноценная больница: здесь оперируют и проводят сложные процедуры.

В госпитале 37-го отдельного медбатальона не просто оказывают первую помощь — там проводят операции и сложные манипуляции. Майор медицинской службы Сергей Гречнев объяснил, что при повреждении сосудов медики выполняют временное протезирование. Ампутация, по его словам, показана лишь в крайних случаях — при неполном отрыве или уже состоявшемся отрыве конечности. Все остальное время врачи борются за то, чтобы сохранить руку или ногу бойца.

Ранее военкор RT Влад Андрица сообщил, что военный медик из спецназа «Ахмат» с позывным Закат планирует написать книгу «Медицина не по шаблону». В ней он собирается поделиться опытом оказания первой помощи на передовой с будущими врачами.

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