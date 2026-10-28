Не еловые, а сосновые: в Подмосковье нашли грибы, которые не боятся глубокой осени

Аномально теплая погода в конце октября подарила подмосковным любителям «тихой охоты» неожиданный бонус — грибной сезон оказался далеко не закрыт. Бронницкий краевед, исследователь леса и опытный грибник Константин Кошелев поделился в соцсетях итогами недавнего успешного похода, передает REGIONS .

На привычных грибницах вовсю пробиваются молодые сосновые маслята, правда, найти их непросто — они прячутся в низинах и густой траве. А вот популярные еловые рыжики уже практически сошли на нет: грибнику попалось всего около пяти штук.

Главным открытием поездки стали сосновые рыжики. В отличие от еловых сородичей, они продолжают активно расти, несмотря на глубокую осень. Такие грибы считаются настоящим деликатесом: более плотные, мясистые, реже бывают червивыми и идеально подходят для засолки и жарки. Искать их сейчас — задача для самых терпеливых, поскольку они полностью скрыты под ковром из опавшей хвои. Впрочем, усилия окупаются: обычная лесная прогулка принесла Константину треть корзины отборных сосновых рыжиков, чего, по его признанию, вполне хватит на несколько отличных ужинов.

Ранее сообщалось, одна поляна — целое ведро: где прячутся осенние опята и как их найти.