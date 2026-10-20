Не начинать, не ссориться, не верить: что советуют делать в «плохие» лунные дни

Некоторые дни лунного календаря в эзотерических традициях традиционно считаются неблагоприятными. С ними связывают обманы, искушения, конфликты, упадок сил и неожиданные препятствия. Эту тему подробно разобрало издание REGIONS , изучив символы, приметы и рекомендации для таких периодов.

Сторонники лунных календарей объясняют «опасные» дни гравитационными возмущениями, которые возникают из-за особого положения Земли, Луны и Солнца. Эти процессы якобы вызывают резкие колебания атмосферного давления, влажности и температур, на которые человеческий организм реагирует снижением мозговой активности и энергетическим спадом. Поскольку привычный ритм жизни сохраняется, а ресурсов у организма становится меньше, возникают раздражительность, усталость и мелкие неурядицы.

Единого мнения о точном списке тяжелых дней нет, но в большинстве традиций выделяется пятерка самых напряженных лунных суток: 9-е, 15-е, 19-е, 23-е и 29-е (иногда вместо 15-го указывают 26-е). Каждое из них обладает уникальным характером:

9-й день («Летучая мышь»). Время иллюзий, обманов и тяжелых сновидений. Легко поддаться сплетням, стать жертвой мошенников или столкнуться с пищевыми отравлениями.

15-й день («Змея»). Обычно совпадает с полнолунием. Период астральных битв и плотских соблазнов, когда внутренние слабости берут верх, а люди становятся крайне внушаемыми.

19-й день («Паук»). Время убывающей Луны с резким упадком сил. Вокруг активизируются манипуляторы, а собственные страхи кажутся реальностью. Это идеальный момент для ментального очищения.

23-й день («Крокодил»). Один из самых агрессивных периодов, связанных с разрушением. Возрастает склонность к конфликтам, спонтанным авантюрам и неадекватным реакциям.

29-й день («Спрут»). Завершающие «сатанинские» сутки, когда спутник Земли максимально слаб. На поверхность поднимаются глубокие страхи, тревожность и ощущение неопределенности.

Главное правило для таких периодов — умение вовремя затормозить. Специалисты советуют отложить судьбоносные решения, подписание крупных контрактов, финансовые риски и эмоциональные споры. Лучшей тактикой станет переключение на рутину, информационный детокс и забота о внутреннем покое.

Если в определенные дни вы чувствуете беспричинную усталость, не корите себя за лень. Воспринимайте это как сигнал организма снизить темпы, выспаться и уделить время тишине.