Блудные кони в Брянске съедают клумбы и роются в мусорных баках

По информации источника, лошади регулярно съедают клумбы, вытаптывают газоны во дворах и роются в мусорных баках. Примерно 90% таких животных принадлежат местным цыганским общинам. Бесхозных коней отлавливают, осматривают специалисты и отправляют на карантин. Затем животных отвозят на штрафстоянку, пока их не заберут законные хозяева. Для этого владельцу нужно предоставить документы на лошадь или иным образом доказать, что она принадлежит ему. Сутки на штрафстоянке обойдутся в ₽1,2 тыс. без учета транспортировки.

Аналогичные меры в скором времени планируют принять и в Курске, где уже нашли место для подобного пункта временного размещения коней. Таким образом, проблема выходит за пределы одного региона.

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