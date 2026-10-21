Психолог назвала тревожный признак в начале отношений

Психолог Лара Феррейро дала важный совет парам, которые только начинают отношения: партнера нужно знакомить с близкими и добавлять в соцсети. Об этом сообщает El Confidencial.

По словам специалиста, сейчас наблюдается новая токсичная тенденция — люди скрывают партнера от окружающих. Феррейро подчеркивает: очень важно, чтобы партнер познакомил вас с семьей и друзьями, а также добавил в социальные сети. По ее мнению, это должно произойти примерно через шесть месяцев отношений. Если человек этого не делает, стоит серьезно поговорить и понять, какие у вас отношения и чего ожидать.

Партнер, которого скрывают, может столкнуться с ухудшением эмоционального благополучия, снижением самооценки, сомнениями в собственной ценности, тревогой и неспособностью наслаждаться отношениями. А если это длится долго, последствия могут ощущаться даже после расставания. Так что не стоит недооценивать этот момент. Открытость — важная часть здоровых отношений. И если партнер не готов показать вас миру, это повод задуматься.

Ранее психиатр Шестаков назвал способы победить синдром самозванца.