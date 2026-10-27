Как преобразить квартиру к осени: советы дизайнера Макаровой

Макарова рассказала, как создать осеннее настроение в квартире

Общество

Самый простой способ создать в квартире осеннее настроение — поменять текстиль. Об этом сообщает Life.ru.

По словам дизайнера, ощущение тепла добавят насыщенные природные цвета: терракотовый, оливковый, шоколадный, винный и горчичный. Менять весь текстиль сразу не нужно. Достаточно начать с пары новых наволочек, скатерти или небольшого покрывала. Работает и прием с повтором цвета: например, оттенок подушки перекликается со шторой или скатертью.

Уют создает не только цвет, но и материал. Разные фактуры по-разному взаимодействуют со светом и создают многослойность. Гладкое белье можно дополнить объемным покрывалом, а лаконичный диван — плетеными подушками. Главное — мера: на комнату достаточно двух-трех материалов, сочетающихся по цвету и плотности. Кардинально изменить пространство помогут шторы. Можно добавить легкие портьеры к старым или заменить тюль на более фактурный.

При смене палитры учитывайте освещение. В комнате с дефицитом дневного света не стоит вешать тяжелые темные шторы — это добавит мрака. Лучше использовать теплые светлые оттенки: сливочный, песочный, светло-бежевый. И еще один совет: ковер сделает помещение комфортнее и разделит зоны. А если частично завести его под диван или кресло, можно визуально объединить мебель. Перед покупкой текстиля проверьте состав, рекомендации по стирке и устойчивость к износу.

Так что осеннее преображение — это не ремонт, а несколько продуманных штрихов. И тогда дом станет теплее, даже если за окном холодно.

Ранее дизайнер Кельян назвала цвета, о которых жалеют после ремонта.

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