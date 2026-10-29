Подмосковный таролог Ольга Евстигнеева разложила карты на 4 ноября и выяснила, как провести День народного единства, чтобы в доме весь год царили лад и тепло. Первой в раскладе легла «Звезда» — знак тихой надежды и светлых дел. По словам специалиста, праздник стоит посвятить близким, а не суете. Об этом сообщает REGIONS .

Что подсказали карты:

«Звезда» — тихая надежда и светлые дела: не спешить, гулять и слушать близких;

«Императрица» — изобилие и забота: на столе пироги, суп, каша и соленья, из напитков — травяной чай и морс;

«Десятка Пентаклей» — крепкие родовые связи: обнять родителей, позвонить родне, вспомнить предков;

«Умеренность» — покой и баланс: не ссориться, не повышать голос, отложить старые обиды;

«Туз Жезлов» — живой огонь: зажечь свечи, включить мягкий свет, собрать семью в круг;

«Мир» — гармония с природой: выйти на улицу, поклониться земле, принести домой листья;

«Тройка Пентаклей» — общее дело: испечь вместе с детьми и внуками большой пирог.

На позиции угощений легла «Императрица» — карта изобилия и материнской заботы. Таролог советует поставить на стол пироги с капустой, яблоками или мясом, горячий суп, кашу и соленья из погреба. Из напитков — травяной чай, клюквенный морс или компот из сушеных фруктов. Спиртное Евстигнеева рекомендует исключить: оно сбивает тонкое настроение праздника. Чем проще застолье, тем прочнее связь между родными на весь следующий год, уверена она.

Семейную тему продолжила «Десятка Пентаклей» — одна из самых теплых карт колоды. Она говорит о достатке, крепких родовых корнях и доме, где живут несколько поколений. По мнению таролога, карта прямо указывает: счастье уже рядом, надо лишь разглядеть его в близких. В этот день стоит обнять родителей, набрать дальних родственников, рассказать внукам о прабабушке. Когда в праздник выпадает такая карта, Вселенная сама подталкивает человека к семье — главное не упираться, пояснила Евстигнеева.

За поведение в этот день отвечает «Умеренность» — ангел, который неспешно переливает воду из сосуда в сосуд. Карта предупреждает: ссоры, крики и старые обиды 4 ноября под запретом. Спорные темы лучше отложить хотя бы на сутки. На колкость близкого человека таролог советует ответить молчанием и улыбкой. По народным поверьям, сказанное в этот день слово обладает особой силой, так что произносить стоит только доброе.

Дом наполнит теплом «Туз Жезлов» — карта живого огня и новой энергии. Зажечь свечи или включить мягкий свет будет в самый раз. Огонь, по словам таролога, очищает пространство и стягивает семью в круг. Под него хорошо пересматривать старые фотографии, вспоминать предков, ставить свечу за них в храме. Такая родовая связь, считает Евстигнеева, работает как щит от болезней и бед на целый год.

Связь с землей символизирует «Мир» — танцующая женщина в венке, олицетворение гармонии и завершенности. Карта советует выйти на улицу и низко поклониться земле: в это время года она забирает лишнее и делится силой. Прогулка по парку с букетом листьев или желудей тоже придется кстати — такой трофей принесет в дом уют.

Наконец, «Тройка Пентаклей» подсказала семейную традицию — испечь большой пирог вместе с детьми и внуками. Пока тесто подходит, а корочка румянится, в доме копится теплая энергия. Разрезанный за столом пирог становится символом единства и достатка: каждому по куску, никого не забыли.

Завершить вечер таролог советует рано и спокойно. Перед сном достаточно поблагодарить уходящий день и попросить мира для своей семьи. Простая фраза «Спасибо за этот день, пусть в доме будут любовь и согласие» работает лучше любых замысловатых обрядов, подытожила Евстигнеева.