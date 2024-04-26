Масштабные учения в рамках подготовки к пожароопасному сезону прошли в Подмосковье

Масштабные тактико-специальные учения прошли в Подмосковье в рамках подготовки к пожароопасному сезону. Как сообщили в ГУ МЧС России по Московской области, их провели в Богородском округе.

В учениях приняли участие представители разных ведомств и службы, в том числе сотрудники МЧС, Комлесхоза региона, МВД, Росгвардии — всего более 200 человек. Также привлекли более 30 единиц спецтехники.

В рамках учений были отработаны действия по оповещению, защите населенных пунктов и эвакуации жителей с опасных территорий. Кроме того, была продемонстрирована работа плавающего транспортера для доставки дополнительных сил и средств в зону ЧС и эвакуации граждан. В региональном управлении МЧС имеется сразу три таких уникальных средства.

Помимо этого, в ходе учений были представлены различные приемы мониторинга территорий, действия добровольцев и волонтеров по тушению горящей травы, работа парашютной системы «Арбалет» и вертолета КА-32. Этот вертолет может сбрасывать воду с водно-сливного устройства и подавать компактные струи под высоким давлением к месту тушения.

В завершение прошло торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню пожарной охраны России. Он будет отмечаться 30 апреля. В честь праздника отличившимся пожарным вручили награды.