МЧС отчиталось об эвакуации тысяч людей из зоны затопления в Херсонской области

По утверждению ведомства, спасатели вывезли из зоны бедствия более 7,5 тысяч человек. Среди них – 146 малоподвижных людей, находившихся в одной из больниц.

В число спасенных входит 461 ребенок. Из тех, кто был вывезен из зоны бедствия, 2244 человек находились в большой опасности. Сейчас для размещения спасенных людей развернуто 20 пунктов. В них на данный момент находится 1764 человека. Спасательными работами занимаются более тысячи сотрудников министерства по чрезвычайным ситуациям. Их усилия подкреплены 253 единицами техники.

Об этом рассказало ТАСС. После того, как уровень воды в затопленных населенных пунктах спал, из домов и подвалов начали производить откачку воды. Созданы специальные мониторинговые группы, которые производят подворовый обход с целью фиксации нанесенного ущерба. В домах и возле них ведется дезинфекция, чтобы не допустить распространения каких-либо инфекционных заболеваний.