МЧС предупредило жителей Подмосковья о грозе, тумане и порывистом ветре

Этим вечером в Подмосковье ожидается ухудшение погоды, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 17:00 вторника до 08:00 среды в регионе пройдут дожди, местами сильные, также прогнозируются гроза и сильный ветер, порывы которого могут достигать семнадцати метров в секунду.

Утром в среду в Московской области ожидается туман с видимостью до восьмисот метров, указали метеорологи.

Жителей Подмосковья призвали по возможности оставаться дома, а при выходе на улицу использовать зонты.