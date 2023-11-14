МЧС России и ООО «Газпром межрегионгаз» подписали соглашение о сотрудничестве. В подписании документа приняли участие глава МЧС РФ Александр Куренков и гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

В рамках сотрудничества стороны намерены вести совместную информационно-профилактическую работу с жителями. Речь идет о разъяснении гражданам правил безопасности в быту, в том числе при использовании газового оборудования, создание соответствующих информационных материалов, проведение совместных мероприятий на тему безопасности.

«Совместная работа с МЧС и подписанное сегодня соглашение – имеет в этом вопросе огромное значение. Нам важно, чтобы каждый человек, пользующийся газом, был в безопасности», - отметил Сергей Густов.

В дальнейшем планируется заключить аналогичные соглашения между территориальными органами МЧС РФ и дочерними зависимыми обществами ООО «Газпром межрегионгаз».