Медведев раскрыл реальное число россиян, которые отправляются на СВО ежемесячно

С начала 2025 года в российские воинские части поступили почти 175 тыс. контрактников. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования Вооруженных сил.

Медведев в ходе совещания отметил, что более 14 тыс. человек из 175 тыс. с начала 2025 года присоединились к добровольческим подразделениям. По его словам, каждый месяц на службу приходят десятки тысяч граждан.

Данные были озвучены в ходе обсуждения текущих результатов работы по привлечению военнослужащих на контрактной основе. Медведев подчеркнул, что необходимо закреплять положительную динамику. Ранее, в середине мая, президент Владимир Путин указывал на стабильный приток добровольцев — по 50–60 тыс. человек ежемесячно.

В сентябре 2024 года для координации работы по набору контрактников была создана специальная комиссия Совбеза. По данным министра обороны Андрея Белоусова, за прошлый год контрактную службу выбрали более 427 тыс. человек.

Эксперты связывают активный приток контрактников с комплексом льгот. Так, военнослужащим, заключившим контракт от Подмосковья, доступны различные меры соцподдержки.