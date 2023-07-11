Минтранс Подмосковья призвал родителей напомнить детям правила безопасности на железной дороге

Более половины случаев с летальном исходом на железной дороге в Московской области происходит из-за нарушения правил перехода через пути, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

В ведомстве призвали родителей напомнить детям правила безопасности на железной дороге. В частности, научить переходить ее по специальном оборудованным пешеходным переходам, мостам и тоннелям.

Также следует объяснить детям, что нельзя игнорировать светофоры и звуковую сигнализацию, отвлекаться на телефон, залезать на крыши вагонов, запрыгивать в них, прикасаться к проводам, играть на железнодорожных путях и платформах.

В Минтрансе Подмосковья подчеркнули, что длина тормозного пути поезда может достигать одного километра. Она зависит от скорости и веса состава, поэтому остановить его мгновенно невозможно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что до конца этого года в регионе откроются пять новых переходов через железнодорожные пути. Объекты будут построены в Раменском, Серпухове, Ленинском, Люберцах и Реутове.